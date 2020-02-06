Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура серии А против «Кальяри». Напомним, 29-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте игры, но спустя семь минут был удален за оскорбления рефери.

— Это случайно вылетело у меня, судья услышал меня, а после удалил, — приводит Corriere dello Sport слова Балотелли. — Но если бы каждое ругательство на поле наказывалось бы, то к концу матча у каждой команды оставалось бы по паре игроков. С тех пор, как вернулся в Италия, я никому не причиняю неудобств, серьезно тренируюсь.

Приспосабливаюсь к потребностям тренера и моих товарищей по команде, даже если иногда у меня складывается ощущение, что я играю на позиции полузащитника.

Балотелли вернулся в серию А из Лиги 1 прошлым летом. Ранее он играл за «Марсель» и отметился за них 8 голами в 15 матчах. В настоящее время «Брешиа» занимает 18-е место в таблице итальянского чемпионата.