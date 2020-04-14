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Марио Балотелли рассказал, что хотел бы поиграть за «Наполи»

09:08
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Нападающий «Брешии» Марио Балотелли рассказал о желании поиграть за «Наполи».

— Когда-то я пытался перейти в «Наполи», — приводит Goal.com слова Балотелли. — Уверен, я был бы очень счастлив в Неаполе. Моя дочь стала бы самым главным фанатом, она болеет за «Наполи». Я пытаюсь переманить ее на сторону «Брешии», за которую играю сам, но ей все равно, она продолжает поддерживать неаполитанцев. Она была очень счастлива, буквально зачарована, когда я взял ее на «Сан-Паоло», домашний стадион «Наполи». На этом стадионе всегда отличная атмосфера, хотя, по моему мнению, лучшая арена — это «Сан Сиро».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Балотелли намерен перейти в более сильную команду, поскольку рассчитывает вернуться в сборную Италии. Сообщалось, что на 29-летнего итальянца претендует «Галатасарай».

На счету Балотелли 5 голов в 19 матчах за «Брешию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

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