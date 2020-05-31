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Марио Балотелли — о пропуске тренировок: «Не думал, что я призрак, невидимый для камер»

18:50
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Форвард «Брешии» Марио Балотелли рассказал о претензиях владельца клуба Массимо Челлино.

Президент «Брешии» заявил, что форвард покинет клуб, т.к. часто пропускал тренировки команды.

— Как вы можете написать, что я не тренируюсь на поле? — сказал Балотелли в прямом эфире Instagram. — На всех моих занятиях присутствуют журналисты со своими телекамерами!

Я посещаю две тренировки в день, почти каждый день! Как вы можете отрицать доказательства? Я не думал, что я призрак, невидимый для камер. В нужное время я объясню все, и тогда вы поймете.

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