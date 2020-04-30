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Марио Балотелли: «Футбольный мир противен»

11:38
Марио Балотелли. Фото Reuters
Марио Балотелли. Фото Reuters
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Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли рассказал о своих мыслях по поводу футбольного мира.

— Быть футболистом тяжело, — приводит Tuttosport слова Балотелли. — Я не говорю про финансовую точку зрения, а в целом. Когда играешь в лучших лигах мира, ты должен обладать реально жестким характером. Многие рискуют потерять все, ошибившись один раз. Мне повезло, что у меня было две любящих семьи, которые всегда меня поддерживали. В футболи слишком много давления. Много газет и телевидения. Тебе приходится переступать через эти трудности. Мир футбола противен. Мама в детстве заставляла меня ходить на баскетбол, дзюдо, заниматься легкой атлетикой, она хотела, чтобы я не становился футболистом. Тем не менее, я выбрал именно футбол.

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