Марио Балотелли: "Еще не решил, где продолжу карьеру"

Нападающий "Марселя"​ Марио Балотелли не стал исключать возможности возвращения в чемпионат Италии.

– Где я буду играть в следующем году? Я еще ничего не решил, и даже не говорил о будущем с моим агентом (Мино Райола​. – Прим. "СЭ"), – цитирует Балотелли журналист Альфредо Педулла. – Сначала я хочу отдохнуть. Переезд в "Парму"​? Это было бы честью для меня.

Ранее 28-летний итальянец попрощался с персоналам и болельщиками французского клуба, к которому присоединился в январе 2019 года. В 15 матчах за "Марсель" Балотелли забил 8 мячей и отдал 1 голевой пас.

Также сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в "Брешиа"​.