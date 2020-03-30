Марчелло Липпи: «Придерживаюсь мнения, что чемпионат Италии должен быть завершен»

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи поделился мнением о том, как завершить чемпионат Италии.

— Я придерживаюсь мнения, что чемпионат должен быть завершен, — приводит слова Липпи Radio Sportiva. — Еще неизвестно, закончатся матчи в мае, августе или сентябре. Это будет означать, что следующий сезон будет более сжатым.

Я знаю, что играть без зрителей — это не футбол, но когда на стадионе нет болельщиков, вы можете транслировать матчи бесплатно по телевизору.