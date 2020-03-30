Марчелло Липпи: «Придерживаюсь мнения, что чемпионат Италии должен быть завершен»
17:23
Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи поделился мнением о том, как завершить чемпионат Италии.
— Я придерживаюсь мнения, что чемпионат должен быть завершен, — приводит слова Липпи Radio Sportiva. — Еще неизвестно, закончатся матчи в мае, августе или сентябре. Это будет означать, что следующий сезон будет более сжатым.
Я знаю, что играть без зрителей — это не футбол, но когда на стадионе нет болельщиков, вы можете транслировать матчи бесплатно по телевизору.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.
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