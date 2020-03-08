Марчелло Липпи: «Пора остановить чемпионат Италии. Игрокам даже нельзя тренироваться»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи призвал остановить проведение итальянских футбольных турниров. Из-за эпидемии коронавируса в Италии был перенесен ряд матчей, а некоторые прошли при пустых трибунах. Профсоюз футболистов Италии призвал к приостановке всех состязаний.

— Пришло время принять решение, — цитирует Rai Sport Липпи. — Думаю, что будет правильным остановить чемпионат. В Италии заражено много людей. Все должно быть остановлено. Игрокам даже не стоит тренироваться.