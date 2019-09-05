Марчелло Липпи: «Конте будет играть в три нападающих»

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи поделился ожиданиями от работы Антонио Конте во главе «Интера». По мнению Липпи, Конте отойдет от выбранной им схемы 3-5-2 и перейдет на 3-4-3.

— Думаю, Антонио обратится к схеме в три нападающих, — цитирует La Gazzetta dello Sport Липпи. — Почему он не может сыграть 3-4-3? Он уже делал это, и это возможно с Санчесом и Политано.

Сравнение Година, Де Фрая и Шкриньяра с BBC (Барцальи, Бонуччи и Кьеллини) пока преждевременно, они должны что-то выиграть, но они способны на это.

Что касается Икарди, ему пришлось уйти. Больше я ничего не скажу. Мне нравится Лукаку. У него есть сила, мощь, хладнокровие, простота в игре и темп.