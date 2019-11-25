Марчелло Липпи: «Борьба между «Ювентусом» и «Интером» сделала начало сезона более интересным»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи оценил борьбу за чемпионство Италии между туринским клубом и «Интером».

— Это очень приятно, потому что это, безусловно, сделало начало сезона более интересным, — приводит слова Липпи Corriere dello Sport. - Думаю, это может продолжаться до самого конца.

В августе я думал, что в гонке будут участвовать три команды, но «Наполи» отстает, им будет сложно наверстать упущенное.

Анчелотти очень хороший тренер. Я могу гарантировать вам, что он улучшит команду, но, даже если получится пройти через этот трудный период, разрыв между командами будет слишком велик.

В Италии «Ювентус» до сих пор остается единственной непобедимой командой, они уже выходили в финал Лиги чемпионов и являются лидерами серии А. Они используют лишь 60-70 процентов своих шансов.