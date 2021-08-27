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Marca: «Ювентус» обратил внимание на Эдена Азара

17:58
Эден Азар. Фото AFP
Эден Азар. Фото AFP
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«Ювентус» в срочном порядке начал искать замену нападающему Криштиану Роналду, который с большой долей вероятности покинет клуб. Туринцы обратили внимание на полузащитника «Реала» Эдена Азара, утверждает Marca.

Если «сливочные» оформят трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, то будут готовы отпустить 30-летнего бельгийца, который из-за частых травм потерял твердое место в основном составе.

В прошлом сезоне Азар провел 21 матч, забил 4 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с «Реалом» рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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