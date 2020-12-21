Маран покинул пост главного тренера «Дженоа»

Главный тренер «Дженоа» Роландо Маран покинул свой пост, информирует сайт клуба.

— Клуб благодарит тренера и его команду за их работу, — говорится в сообщении.

57-летний специалист потерял работу из-за плохих результатов. Команда занимает предпоследнее место в чемпионате Италии, одержав в этом сезоне только одну победу.

Ранее сообщалось, что на смену Марана рассматривается бывший тренер СПАЛа Леонардо Семпличи.