Маран покинул пост главного тренера «Дженоа»
12:43
Главный тренер «Дженоа» Роландо Маран покинул свой пост, информирует сайт клуба.
— Клуб благодарит тренера и его команду за их работу, — говорится в сообщении.
57-летний специалист потерял работу из-за плохих результатов. Команда занимает предпоследнее место в чемпионате Италии, одержав в этом сезоне только одну победу.
Ранее сообщалось, что на смену Марана рассматривается бывший тренер СПАЛа Леонардо Семпличи.
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