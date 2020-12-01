Маран может покинуть пост главного тренера «Дженоа»
03:05
Главный тренер «Дженоа» Роландо Маран может покинуть свой пост, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, 57-летний специалист рискует потерять работу из-за плохих результатов — команда выиграла один матч из 9 игр серии А и дважды сыграла вничью. Сообщается, что на смену Марана рассматривается бывший тренер СПАЛа Леонардо Семпличи.
В текущем сезоне «Дженоа» с 5 очками занимает 19-е место в чемпионате Италии.
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