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Маран может покинуть пост главного тренера «Дженоа»

03:05
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Главный тренер «Дженоа» Роландо Маран может покинуть свой пост, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, 57-летний специалист рискует потерять работу из-за плохих результатов — команда выиграла один матч из 9 игр серии А и дважды сыграла вничью. Сообщается, что на смену Марана рассматривается бывший тренер СПАЛа Леонардо Семпличи.

В текущем сезоне «Дженоа» с 5 очками занимает 19-е место в чемпионате Италии.

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