Марадона выразил поддержку Италии в связи с эпидемией коронавируса

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона выразил поддержку жителям Италии в связи с эпидемией коронавируса. Италия сильнее всего пострадала от эпидемии — в ней зарегистрировано наибольшее количество смертей от нового вируса.

— Я жил в Неаполе семь лет. Там живет часть моей семьи, людей, которые любят меня и которых люблю я, — написал Марадона в Facebook. — Италия — часть моей жизни, и я хочу выразить ей поддержку в этот трудный момент. В Италии все поняли, как важно оставаться дома. Надеюсь, что в Аргентине тоже вовремя поймут это.

Некоторые иронично относятся к ситуации. В прошлую субботу здесь, в Аргентине, никто не говорил о пандемии. Все прощались поцелуями, стадионы были заполнены. Верно говорят: «Нет хуже глухого, чем тот, кто не хочет слышать». Надеюсь, что все правильно пройдут этот период. Трудно обучить страну за 15 минут, но мы способны на это.