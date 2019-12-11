Марадона отсудил у знаменитого дома моды 70 тысяч евро

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выиграл суд у знаменитого дома моды Dolce & Gabbana. Как сообщает AFP, суд обязал компанию выплатить аргентинцу 70 тысяч евро в виде компенсации.

Марадона подал в суд на Dolce & Gabbana после показа мод в Неаполе в 2016 году. Там одна из моделей была одета в синий купальник с номером «10» и фамилией Марадоны. Адвокат футболиста заявил, что у его клиента не спрашивали разрешения для использования имени в маркетинговых целях. Суд встал на сторону Марадоны. Отметим, что аргентинец требовал возмещения ущерба в размере 1 миллиона евро, однако суд значительно сократил сумму компенсации, поскольку одежда с таким брендом не была запущена в производство.