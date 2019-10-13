Мануэль Локателли: «До сих пор обидно от того, что я вынужден был покинуть «Милан»

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли признался, что скучает по «Милану», чьим воспитанником он является.

— Гол «Ювентусу» в 2016 году кардинально изменил мою жизнь, — рассказал 21-летний игрок Gazzetta dello Sport. — Я почувствовал себя известным, и это не всегда было хорошо. От меня стали ожидать подвигов, и когда дела шли плохо, критики на меня нападали особенно яростно. Я очень переживал и страдал от этого, но теперь ментально я стал сильнее.

Мне до сих пор обидно от того, что я вынужден был покинуть «Милан». Я очень скучаю по команде и фанатам. Игра на «Сан-Сиро» всегда отличается для меня от других.

В «Милане» Локателли выступал с 2009 по 2018 годы. За это время футболист сыграл за «россонери» 48 матчей, в которых забил 2 гола.