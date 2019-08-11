Манолас напомнил Суаресу о поражении "Барселоны" от "Ромы", показав три пальца. Видео

Во время товарищеского матча между "Барселоной" и "Наполи" (4:0) произошла стычка между защитником неаполитанцев Константиносом Маноласом и форвардом каталонцев Луисом Суаресом.

Футболисты вступили в словесную перепалку. В ее ходе грек показал Суаресу три пальца, напомнив о поражении "Барселоны" от "Ромы" (0:3), за которую он тогда выступал. В сезоне-2017/18 в 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцы победили в первом матче 4:1, но в итоге вылетели как раз после гола Маноласа.

Manolas Zuando o Suarez e relembrando o 3x0 da Roma que eliminou o Barcelona passando pela sua timeline...



Poesia 🎻🎻🎻

pic.twitter.com/sAuM3ZO8Iy — Ar•ustinho Carrara (@Arouzera) August 10, 2019

"Барселона" благодаря дублю Суареса и голам Гризманна и Дембеле разгромила "Наполи"