03:10 | Футбол — Италия

Манолас напомнил Суаресу о поражении "Барселоны" от "Ромы", показав три пальца. Видео

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Во время товарищеского матча между "Барселоной" и "Наполи" (4:0) произошла стычка между защитником неаполитанцев Константиносом Маноласом и форвардом каталонцев Луисом Суаресом.

Футболисты вступили в словесную перепалку. В ее ходе грек показал Суаресу три пальца, напомнив о поражении "Барселоны" от "Ромы" (0:3), за которую он тогда выступал. В сезоне-2017/18 в 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцы победили в первом матче 4:1, но в итоге вылетели как раз после гола Маноласа.

 

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