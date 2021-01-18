Манджукич прибыл на медобследование в Милане

Хорватский нападающий Марио Манджукич прибыл в клинику в Милане для прохождения медобследования, сообщает Calciomercato.

34-летний нападающий приехал в частную клинику «La Madonnina» и начал проходить медицинские тесты перед подписанием контракта с «Миланом». Хорват подпишет соглашение на полгода с зарплатой в 1,8 миллиона евро.

Манджукич подпишет соглашение с лидером чемпионата Италии до конца нынешнего сезона. Хорват отыграл 5 неполных сезонов в Италии в составе «Ювентуса». Он покинул туринскую команду в зимнее трансферное окно сезона 2019/2020. В последний раз Манджукич выходил на поле 7 марта в матче чемпионата Катара за «Аль-Духаиль».