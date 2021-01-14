Манджукич подпишет контракт с «Миланом» до конца сезона

Нападающий Марио Манджукич близок к подписанию контракта с «Миланом». Соглашение будет рассчитано до конца сезона, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Сделка должна быть оформлена до конца этой недели.

Последним клубом хорвата был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул в июле. Ранее Манджукич уже выступал в Италии за «Ювентус» с 2015 по 2020 год.

Осенью предметный интерес к 34-летнему Манджукичу проявлял «Локомотив». Вице-чемпионы России предлагали контракт вице-чемпиону мира, однако сделка в итоге не была завершена.