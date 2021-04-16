Манджукич отказался от зарплаты за март в «Милане»
Нападающий «Милана» Марио Манджукич отказался от зарплаты в клубе за март, сообщает Football Italia 16 апреля.
По данным источника, 34-летний хорват принял такое решение, потому что не сыграл ни одного матча в прошлом месяца из-за травмы. В клубе решили сэкономленные средства отправить на благотворительность.
Манджукич перешел в «Милан» в январе 2021 года на правах свободного агента. Форвард принял участие в пяти матчах в составе «россонери», проведя на поле 158 минут и не отличившись результативными действиями. В данный момент футболист восстанавливается от мышечного повреждения
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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