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Манджукич отказался от зарплаты за март в «Милане»

18:58
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Нападающий «Милана» Марио Манджукич отказался от зарплаты в клубе за март, сообщает Football Italia 16 апреля.

По данным источника, 34-летний хорват принял такое решение, потому что не сыграл ни одного матча в прошлом месяца из-за травмы. В клубе решили сэкономленные средства отправить на благотворительность.

Манджукич перешел в «Милан» в январе 2021 года на правах свободного агента. Форвард принял участие в пяти матчах в составе «россонери», проведя на поле 158 минут и не отличившись результативными действиями. В данный момент футболист восстанавливается от мышечного повреждения

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