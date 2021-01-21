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Манджукич: «Мне нравится дух «Милана», это очень боевитая команда»

18:20
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Форвард «Милана» Марио Манджукич на пресс-конференции поделился впечатлениями от перехода в итальянский клуб.

«Я готов к этому вызову, для меня важно как можно скорее быть готовым. Я очень счастлив быть в Милане, готовился к этой возможности.

Это действительно молодая команда, я видел несколько игр, и мне нравится их дух. Несмотря на то, что здесь много молодых, эта команда очень боевая.

У нас с Златаном много игр, мы в этом эксперты. Важно внушать страх, защищать товарищей по команде, а затем сражаться, как это делают все в нашей команде», — приводит слова Манджукича Football Italia.

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