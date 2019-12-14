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Новости   //    Футбол   //    Италия

Манджукич готов уехать играть в Катар

20:22
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Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич намерен покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно. 33-летний хорват получил выгодное предложение из Катара и готов покинуть Италию, утверждает La Gazzetta dello Sport. На него претендуют сразу три клуба из Катара.

В нынешнем сезоне Манджукич не провел за «Юве» ни одного матча. Он даже не был заявлен на групповой этап Лиги чемпионов.

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