Манджукич будет выступать за «Милан» под девятым номером

Форвард Марио Манджукич в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом».

Как сообщает Football Italia, 34-летний хорват будет выступать за миланцев под девятым номером. С этим номером в клубе за последнее время выступали Филиппо Индзаги, Алешандре Пато, Алессандро Матри, Фернандо Торрес, Луис Адриану, Гонсало Игуаин и Кшиштоф Пентек.

Манджукич подпишет соглашение с лидером чемпионата Италии до конца нынешнего сезона. Хорват отыграл 5 неполных сезонов в Италии в составе «Ювентуса». Он покинул туринскую команду в зимнее трансферное окно сезона 2019/2020. В последний раз Манджукич выходил на поле 7 марта в матче чемпионата Катара за «Аль-Духаиль».