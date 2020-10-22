Манчини выложил провокационный пост в Instagram о коронавирусе
17:45
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выложил в Instagram провокационный пост относительно текущей эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.
Манчини опубликовал в сториз изображение, на котором между медсестрой и пациентом происходит следующий диалог:
— Как вы заразились?
— Смотрел новости.
Instagram Манчини. Фото Instagram
В Италии за прошедшие сутки было выявлено 15 199 новых случаев заражения, а общее число зараженных на данный момент составляет свыше 155 тысяч человек.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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