Манчини выложил провокационный пост в Instagram о коронавирусе

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выложил в Instagram провокационный пост относительно текущей эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.

Манчини опубликовал в сториз изображение, на котором между медсестрой и пациентом происходит следующий диалог:

— Как вы заразились?

— Смотрел новости.

Instagram Манчини. Фото Instagram

В Италии за прошедшие сутки было выявлено 15 199 новых случаев заражения, а общее число зараженных на данный момент составляет свыше 155 тысяч человек.