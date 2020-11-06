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Манчини сдал положительный тест на коронавирус

20:22
Роберто Манчини. Фото Reuters
Роберто Манчини. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Заболевание у 55-летнего специалиста протекает бессимптомно, он находится на самоизоляции.

Сборная Италии 11 ноября проведет товарищеский матч с Эстонией. Затем команда сыграет с Польшей (15 ноября) и Боснией и Герцеговиной (18 ноября) в Лиге наций.

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