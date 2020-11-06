Манчини сдал положительный тест на коронавирус
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Заболевание у 55-летнего специалиста протекает бессимптомно, он находится на самоизоляции.
Сборная Италии 11 ноября проведет товарищеский матч с Эстонией. Затем команда сыграет с Польшей (15 ноября) и Боснией и Герцеговиной (18 ноября) в Лиге наций.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.