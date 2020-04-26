Манчини считает, что его «Интер» выиграл бы Лигу чемпионов

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вспомнил о периоде работы в «Интере». Он возглавлял миланский клуб с 2004 по 2008 год и с 2014 по 2016 год.

— Мы были очень сильной командой, но после моего ухода у них в составе появилось еще четверо или пятеро сильных футболистов, — приводит слова специалиста Football Italia. — Рано или поздно тот «Интер» смог бы одержать победу в Лиге чемпионов. Я начал эру, но заслуга принадлежит и Жозе Моуриньо.

Когда я вернулся в «Интер», в течение нескольких месяцев мы находились во главе турнирной таблицы чемпионата Италии. Если бы у нас было немного больше времени, мы могли бы добиться успеха и тогда.

Манчини в составе «Интера» выиграл три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Италии.