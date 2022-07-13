Манчини рассказал, что значит для него новый контракт с «Ромой»
Защитник Джанлука Манчини прокомментировал подписание нового контракта с «Ромой». Соглашение рассчитано на 5 лет.
«Думаю, что кирпичик за кирпичиком я постепенно построил очень тесную связь с этим клубом, этим городом и этими болельщиками, — это невероятное чувство для меня.
Помимо победы в Лиге конференций, рассматриваю этот новый контракт как новую отправную точку для нас: продолжать расти и совершенствоваться вместе как команда — единственная цель, которую я сейчас преследую», — цитирует пресс-служба клуба Манчини.
Манчини выступает за «Рому» с 2019 года. На его счету в прошлом сезоне 1 гол и 1 голевая передача в 45 матчах.
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|Интер
|0
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|0
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|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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