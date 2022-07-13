Манчини рассказал, что значит для него новый контракт с «Ромой»

Защитник Джанлука Манчини прокомментировал подписание нового контракта с «Ромой». Соглашение рассчитано на 5 лет.

«Думаю, что кирпичик за кирпичиком я постепенно построил очень тесную связь с этим клубом, этим городом и этими болельщиками, — это невероятное чувство для меня.

Помимо победы в Лиге конференций, рассматриваю этот новый контракт как новую отправную точку для нас: продолжать расти и совершенствоваться вместе как команда — единственная цель, которую я сейчас преследую», — цитирует пресс-служба клуба Манчини.

Манчини выступает за «Рому» с 2019 года. На его счету в прошлом сезоне 1 гол и 1 голевая передача в 45 матчах.