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Манчини рассказал, что значит для него новый контракт с «Ромой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Джанлука Манчини прокомментировал подписание нового контракта с «Ромой». Соглашение рассчитано на 5 лет.

«Думаю, что кирпичик за кирпичиком я постепенно построил очень тесную связь с этим клубом, этим городом и этими болельщиками, — это невероятное чувство для меня.

Помимо победы в Лиге конференций, рассматриваю этот новый контракт как новую отправную точку для нас: продолжать расти и совершенствоваться вместе как команда — единственная цель, которую я сейчас преследую», — цитирует пресс-служба клуба Манчини.

Манчини выступает за «Рому» с 2019 года. На его счету в прошлом сезоне 1 гол и 1 голевая передача в 45 матчах.

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