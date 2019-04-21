Манчини поздравил "Ювентус" с чемпионством

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поздравил "Ювентус" с победой в чемпионате Италии после матча 33-го тура серии А с "Фиорентиной" (2:1).

Туринский клуб набрал 87 очков и за шесть матчей до конца чемпионата стал недосягаемым для "Наполи", идущим на втором месте.

– Поздравляю! – написал Манчини в своем Твиттере.

Всего у туринцев – 35 скудетто (без учета двух в сезонах-2004/05 и 2005/06, которых "Старая синьора" лишилась после коррупционного скандала).

"Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии