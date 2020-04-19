Манчини поставил Ибрагимовича в один ряд с Месси и Роналду

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может считаться одним из лучших форвардов мира. Итальянский специалист работал со шведом в «Интере».

— Златан запомнится как один из лучших нападающих всех времен, — цитирует Mediaset Манчини. — Я поставил бы его на один уровень с Месси и Роналду. Он выигрывал чемпионские титулы везде, где выступал, забивая тонны голов. Даже в нынешнем сезоне он хорошо сыграл в «Милане». Но я не знаю, какие у него планы на будущее.