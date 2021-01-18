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Манчини поддержал Пирло после поражения «Ювентуса» от «Интера»

20:54
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поддержал коллегу из «Ювентуса» Андреа Пирло. Накануне чемпионы Италии уступили в 18-м туре серии A «Интеру» (0:2) и отстают от первого места уже на семь очков.

— Это была хорошая игра. Я был очень рад видеть гол Бареллы, — цитирует Football Italia Манчини. — «Интер» одержал хорошую победу. Для «Ювентуса» — такое случается. Даже у них может быть неудачный день.

Пирло? Поначалу нормально иметь определенные проблемы, даже если ты играл на очень высоком уровне. Быть тренером — это совершенно другое. Но со временем ты учишься и добиваешься большего.

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