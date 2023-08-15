Манчини обвинил президента Федерации футбола в своем уходе из сборной Италии
Роберто Манчини заявил, что президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина виноват в его уходе с поста главного тренера сборной Италии. Он признался, что несколько раз пытался поговорить с ним и попросил дать ему время оправиться от смерти друга. Однако Гравина этого не сделал.
"Вы когда-нибудь видели, чтобы президент федерации менял весь тренерский штаб? Он хотел произвести в нем революцию, я дал ему ясно понять, что не надо этого делать. Он мог максимум внести еще пару человек, но не мог лишить меня тренерского штаба», — цитирует Манчини Sky Sport.
Ранее сообщалось, что специалист ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.
13 августа 58-летний Манчини подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.
Мать итальянского тренера призналась, что не знала о причинах его отставки.
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Сассуоло – Аталанта
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