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Манчини — о группе Италии в Лиге наций: «Играть с сильным соперником — часть футбольного зрелища»

Манчини отреагировал на группу Италии после жеребьевки Лиги наций
22:49
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу жеребьевки Лиги наций для своей команды.

«Хорошая группа. А Германия, Англия и Венгрия сделает ее еще и интересной. Играть с сильным соперником — часть футбольного зрелища. С Англией мы встречались в финале чемпионата Европы, так что это будут две напряженные игры.

Матчи Италии с Германией — классика мирового футбола. Я впервые буду играть с ними в качестве главного тренера, рад этому», — цитирует Манчини football-italia.

Итальянская команды сыграет на турнире со сборными Англии, Венгрии и Германии. Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

 
 

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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