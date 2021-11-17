Манчини могут уволить из «Фиорентины» из-за Кокорина

30-летний нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Его попадание в заявку на субботний домашний матч 13-го тура серии А с «Миланом» крайне маловероятно.

Вместе с тем «фиалки» ищут варианты расставания с россиянином, а сотрудники, которые лоббировали трансфер форварда, оказались под угрозой увольнения. Спортдиректор Даниэле Праде может лишиться поста в конце сезона-2021/22. А с 29-летним Андреа Манчини контракт не был продлен после двух лет работы в спортивном отделе клуба.

Сын главного тренера сборной Италии считается одним из инициаторов прихода Кокорина: он по-прежнему называет Александра в местных СМИ перспективным игроком, которому надо дать время.

Российский нападающий в текущем сезоне выходил на поле в трех матчах «Фиорентины», отыграв в общей сложности 27 минут. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.