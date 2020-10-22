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Манчини извинился за свой пост в Instagram о коронавирусе

21:01
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини принес извинения за свой пост в Intsagram, который был посвящен коронавирусу.

«Я лишь поделился картинкой, — приводит слова тренера Football Italia. — Вот и все. Не было никакого скрытого послания. И я не хотел проявить неуважение к этой ситуации или жертвам коронавируса. Я приношу извинения, если задел чьи-то чувства».

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