Манчини извинился за свой пост в Instagram о коронавирусе

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини принес извинения за свой пост в Intsagram, который был посвящен коронавирусу.

«Я лишь поделился картинкой, — приводит слова тренера Football Italia. — Вот и все. Не было никакого скрытого послания. И я не хотел проявить неуважение к этой ситуации или жертвам коронавируса. Я приношу извинения, если задел чьи-то чувства».