«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Перишичу

Полузащитник «Интера» Иван Перишич находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Миланский клуб готов рассмотреть вариант трансфера 31-летнего хорвата, сообщает The Telegraph.

Перишич провел в «Баварии» прошлый сезон на правах аренды. Чемпионы Германии заплатили «Интеру» пять миллионов евро и могли выкупить футболиста за 20 миллионов. Мюнхенцы пытались снизить сумму трансфера, но клубам договориться не удалось.

За прошедший сезон Перишич провел 35 матчей в составе мюнхенцев, забил восемь мячей при десяти голевых передачах. С командой он выиграл бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.