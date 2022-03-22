«Манчестер Юнайтед» может купить форварда Тэмми Абрахама у «Ромы»

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», пишет Il Messaggero.

По данным источника, манкунианцы ищут потенциальную замену Криштиану Роналду, который предпочитает играть на фланге. В «МЮ» надеятся, что Абрахам составит хорошую связку с Джейдоном Санчо.

В составе «Ромы» Абрахам проводит дебютный сезон. В стан римлян он перешел летом 2021 года. В этом сезоне он забил 23 гола в 40 матчах.