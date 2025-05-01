«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» интересуются Эдерсоном из «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Эдерсон может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, на 25-летнего бразильца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», которые намерены подписать игрока в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Эдерсон провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.