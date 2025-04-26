«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» поборются за Лоботку

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Tuttomercato.

По сведениям источника, на 30-летнего словака претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Также игроком интересуется «Барселона».

В текущем сезоне Лоботка провел 32 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.