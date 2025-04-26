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Сегодня, 11:35

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» поборются за Лоботку

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Tuttomercato.

По сведениям источника, на 30-летнего словака претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Также игроком интересуется «Барселона».

В текущем сезоне Лоботка провел 32 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
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 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
7
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
8
 Фиорентина 33 16 8 9 51-33 56
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
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 Комо 33 10 9 14 43-48 39
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14
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