«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» поборются за Лоботку
Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Tuttomercato.
По сведениям источника, на 30-летнего словака претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Также игроком интересуется «Барселона».
В текущем сезоне Лоботка провел 32 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|
2
|Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|
3
|Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|
4
|Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|
5
|Ювентус
|33
|15
|14
|4
|49-31
|59
|
6
|Лацио
|33
|17
|8
|8
|55-43
|59
|
7
|Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|
8
|Фиорентина
|33
|16
|8
|9
|51-33
|56
|
9
|Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|
10
|Торино
|33
|10
|13
|10
|38-37
|43
|
11
|Удинезе
|33
|11
|7
|15
|36-48
|40
|
12
|Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|
13
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|29-40
|39
|
14
|Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|
15
|Парма
|33
|6
|13
|14
|38-51
|31
|
16
|Кальяри
|33
|7
|9
|17
|33-49
|30
|
17
|Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|
18
|Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|
19
|Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|
20
|Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.04
|13:30
|
Комо – Дженоа
|- : -
|27.04
|13:30
|
Венеция – Милан
|- : -
|27.04
|16:00
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
|27.04
|16:00
|
Интер – Рома
|- : -
|27.04
|19:00
|
Ювентус – Монца
|- : -
|27.04
|21:45
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|27.04
|21:45
|
Наполи – Торино
|- : -
|28.04
|19:30
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|28.04
|21:45
|
Лацио – Парма
|- : -
|28.04
|21:45
|
Верона – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|23
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|17
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|14
|П
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|9
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|26
|2
|3
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|17
|1
|4
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