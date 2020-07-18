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«Манчестер Юнайтед» и «Интер» интересуются Белотти

12:37
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

По информации источника, 26-летним итальянцем интересуются «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что «нерадзурри» рассматривают форварда в качестве потенциальной замены Лаутаро Мартинесу, который близок к уходу в «Барселону».

В сезоне-2019/20 Белотти провел за «Торино» 39 матчей, на его счету 22 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 32 миллиона евро.

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