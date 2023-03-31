«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются голкипером «Интера» Онаной

Вратарь «Интера» Андре Онана привлек внимание клубов АПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Интер» пока не получал официальных предложений о продаже голкипера, но скауты «Челси» следили за игрой камерунца в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0; 0:0). «Манчестер Юнайтед» также проявляет интерес к игроку.

Онана выступает за «Интер» с лета прошлого года. В текущем сезоне 26-летний вратарь провел 28 матчей за клуб, пропустил 23 мяча и 14 раз отыграл на ноль.