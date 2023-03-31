«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются голкипером «Интера» Онаной
Вратарь «Интера» Андре Онана привлек внимание клубов АПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Интер» пока не получал официальных предложений о продаже голкипера, но скауты «Челси» следили за игрой камерунца в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:0; 0:0). «Манчестер Юнайтед» также проявляет интерес к игроку.
Онана выступает за «Интер» с лета прошлого года. В текущем сезоне 26-летний вратарь провел 28 матчей за клуб, пропустил 23 мяча и 14 раз отыграл на ноль.
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|52
|
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|2
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|50
|
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|
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|
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|11
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|36
|
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|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|27
|4
|7
|16
|22-41
|19
|
19
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
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|27
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|1.04
|16:00
|
Кремонезе – Аталанта
|- : -
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|2.04
|16:00
|
Специя – Салернитана
|- : -
|2.04
|19:00
|
Рома – Сампдория
|- : -
|2.04
|21:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|3.04
|19:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|3.04
|21:45
|
Сассуоло – Торино
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
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