"Манчестер Сити" заплатит за Канселу 27 миллионов фунтов и отдаст Данилу

"Манчестер Сити" близок к оформлению трансфера защитника "Ювентуса" Жоау Канселу, сообщает Sky in Italy.
Английский клуб заплатит за 25-летнего португальца 27 миллионов фунтов. Также "Сити" отдаст "Ювентусу" защитника Данилу. 28-летний бразилец уже находится в Италии.
👍 @2DaniLuiz 👍 pic.twitter.com/SAE5mgrEEQ— JuventusFC (@juventusfcen) August 7, 2019
Данилу в прошедшем сезоне провел 22 матча за "Манчестер" и забил один мяч при одной голевой передаче. Канселу провел 34 игры за "Ювентус" и забил один мяч при пяти голевых передачах.
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