"Манчестер Сити" заплатит за Канселу 27 миллионов фунтов и отдаст Данилу

"Манчестер Сити" близок к оформлению трансфера защитника "Ювентуса" Жоау Канселу, сообщает Sky in Italy.

Английский клуб заплатит за 25-летнего португальца 27 миллионов фунтов. Также "Сити" отдаст "Ювентусу" защитника Данилу. 28-летний бразилец уже находится в Италии.

Данилу в прошедшем сезоне провел 22 матча за "Манчестер" и забил один мяч при одной голевой передаче. Канселу провел 34 игры за "Ювентус" и забил один мяч при пяти голевых передачах.