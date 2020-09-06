«Манчестер Сити» увеличит предложение по Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали остается главной трансферной целью «Манчестер Сити», сообщает The Guardian. «Горожане» готовят новое предложение для неаполитанцев по игроку, которое отправят им уже через несколько дней.

Первое редложение «Сити» по Кулибали составило 60-70 миллионов евро. Это не устроило «Наполи».

В ближайшие несколько дней «Манчестер Сити» при посредничестве агента Фали Рамадани может отправить новое предложение.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 29-летний Кулибали принял участие в 25 матчах.