«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику сборной Франции Эрнандесу

«Манчестер Сити» интересуется защитником «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандесом. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола высоко ценит игру французского футболиста. Однако Эрнандес хочет продолжать карьеру в «Милане».

На чемпионате мира-2022 в Катаре 25-летний защитник выступил в четырех матчах за национальную команду Франции и отметился одной результативной передачей.

В текущем сезоне чемпионата Италии Эрнандес провел 18 матчей в составе «Милана», в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2026 года.