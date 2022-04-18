«Манчестер Сити» интересуется форвардом «Милана» Леау

«Манчестер Сити» интересуется форвардом «Милана» Рафаэлем Леау. Стороны уже ведут переговоры, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, «Милан» готов отпустить игрока не меньше чем за 70 миллионов. Клуб предложил футболисту контракт до 2026 года с увеличением зарплаты до 4,5 миллиона евро.

Ранее миланцы отказали продавать португальца «ПСЖ».

22-летний игрок выступает в «Милане» с 2019 года. В этом сезоне он в 36 матчах серии А забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с «Миланом» истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает форварда в 50 миллионов евро.