«Манчестер Сити» интересуется Бентанкуром

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур интересен «Манчестер Сити». Английский клуб еще летом пытался приобрести 22-летнего уругвайца, утверждает Corriere dello Sport.

Однако «Ювентус» отклонил все предложения по игроку летом. Теперь «Манчестер Сити» готов зимой побороться с «Барселоной» за Бентанкура.

В текущем сезоне на счету уругвайца 2 результативные передачи в 7 матчах серии А.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр