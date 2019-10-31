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«Манчестер Сити» интересуется Бентанкуром

21:13
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Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур интересен «Манчестер Сити». Английский клуб еще летом пытался приобрести 22-летнего уругвайца, утверждает Corriere dello Sport.

Однако «Ювентус» отклонил все предложения по игроку летом. Теперь «Манчестер Сити» готов зимой побороться с «Барселоной» за Бентанкура.

В текущем сезоне на счету уругвайца 2 результативные передачи в 7 матчах серии А.

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