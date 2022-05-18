Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:35

«Интер» не продал Бастони за 60 миллионов евро «Манчестер Сити»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Сити» хочет приобрести защитника «Интера» Алессандро Бастони, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, английский клуб предлагал за 23-летнего итальянца 60 миллионов евро, но получил отказ от «Интера».

Отмечается, что если «Манчестер Сити» увеличит предложение, то итальянский клуб может продать защитника.

В нынешнем сезоне Бастони забил один мяч и три результативные передачи в 43 матчах за «нерадзурри» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/17-05-2022/calciomercato-inter-bastoni-puo-essere-sacrificato-440548229180_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FSerie-A%2FInter%2F17-05-2022%2Fcalciomercato-inter-
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Стыд и позор. Шведские хоккеисты массово отказываются играть за сборную
ЦСКА расстреляли слухами, но некоторые из них — правда. Марио, Дзагоев и Березуцкие больше не в «армии»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» и Перишич не могут договориться о новом контракте
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 - : -
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 - : -
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости