«Интер» не продал Бастони за 60 миллионов евро «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» хочет приобрести защитника «Интера» Алессандро Бастони, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, английский клуб предлагал за 23-летнего итальянца 60 миллионов евро, но получил отказ от «Интера».

Отмечается, что если «Манчестер Сити» увеличит предложение, то итальянский клуб может продать защитника.