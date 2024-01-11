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Агент Хвичи: «Он согласился бы играть за «Реал», «Баварию», «Барселону» или «Манчестер Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели рассказал, в какой клуб согласился бы перейти грузинский футболист.

«Хвича не согласится на трансфер в Саудовскую Аравию, даже если ему предложат миллиард евро. Например, он наверняка согласился бы играть за «Реал», «Баварию», «Барселону» или «Манчестер Сити». У Хвича другие желания и цели: он хочет добиться успеха, и он уже добивается его», — приводит слова Мамуки Goal.

22-летний Кварацхелия играет за «Наполи» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 25 игр, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
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 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
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