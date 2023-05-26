Мама Рабьо хочет, чтобы игрок получал зарплату 10 миллионов евро в год в «Баварии»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо начал переговоры о возможном переходе в «Баварию», сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, «Бавария» хочет подписать Рабьо на правах свободного агента. Мама игрока, являющаяся также агентом футболиста, требует у «Баварии» зарплату в 10 миллионов евро в год.

Сообщается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель не против перехода футболиста, с которым он ранее работал в «ПСЖ».

Действующий контракт 28-летнего Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл 46 матчей за туринский клуб, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.