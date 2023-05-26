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Сегодня, 11:27

Мама Рабьо хочет, чтобы игрок получал зарплату 10 миллионов евро в год в «Баварии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо начал переговоры о возможном переходе в «Баварию», сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, «Бавария» хочет подписать Рабьо на правах свободного агента. Мама игрока, являющаяся также агентом футболиста, требует у «Баварии» зарплату в 10 миллионов евро в год.

Сообщается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель не против перехода футболиста, с которым он ранее работал в «ПСЖ».

Действующий контракт 28-летнего Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл 46 матчей за туринский клуб, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Адриен Рабьо
Футбол
ФК Бавария
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
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 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
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 Торино 36 13 11 12 38-40 50
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 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
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 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
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 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
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 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
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 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
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 Специя 36 6 13 17 30-56 31
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 Верона 36 7 9 20 29-55 30
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