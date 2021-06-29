Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Мама Кокорина рассказала всю правду об эвакуации «Ламборгини»

21:42
Теги:

Светлана Кокорина, мама нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировала фотографии автомобиля «Ламборгини», который эвакуировали в центре Москвы.

«Дорогие наши журналисты и господа, которых интересуют интриги и судьба желтого «Ламборгини», не ищите черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет! Увы, мы не имеем к этой машинке отношения с 20 февраля 2020 года. Именно в этот день я продала ее окончательно из семьи. Мой сын избавился от этой прекрасной машины на год ранее. ДКП у нас на руках и факт передачи денег зафиксирован в банке. Официально заявляю, что налоги все были оплачены вовремя и без просрочек, за каждый год обладания этим авто. Мне очень жаль, что люди, купившие ее у меня, так к ней относятся! Я думала, что отдавала в хорошие руки», — написала Кокорина в Instagram.

Публикация от Svet (@svetcoc)

26 июня появилась информация, что сотрудников ГАИ привлекла яркая машина без номерных знаков, но когда они провели обыск, в багажнике их нашли целых шесть.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQtsjwtsAv3/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Швеция — Украина: прямая трансляция матча Евро-2020
Евро-2020: где смотреть прямые трансляции матчей 1/8 финала
Германия провалила второй турнир подряд. Данке, Лев, и до свидания
Швеция — Украина: стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2020
vs
4
Офсайд