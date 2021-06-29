Мама Кокорина рассказала всю правду об эвакуации «Ламборгини»

Светлана Кокорина, мама нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировала фотографии автомобиля «Ламборгини», который эвакуировали в центре Москвы.

«Дорогие наши журналисты и господа, которых интересуют интриги и судьба желтого «Ламборгини», не ищите черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет! Увы, мы не имеем к этой машинке отношения с 20 февраля 2020 года. Именно в этот день я продала ее окончательно из семьи. Мой сын избавился от этой прекрасной машины на год ранее. ДКП у нас на руках и факт передачи денег зафиксирован в банке. Официально заявляю, что налоги все были оплачены вовремя и без просрочек, за каждый год обладания этим авто. Мне очень жаль, что люди, купившие ее у меня, так к ней относятся! Я думала, что отдавала в хорошие руки», — написала Кокорина в Instagram.

26 июня появилась информация, что сотрудников ГАИ привлекла яркая машина без номерных знаков, но когда они провели обыск, в багажнике их нашли целых шесть.