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Мама Кокорина — об отъезде нападающего в Италию: «Лучше поздно, чем никогда»

19:26
Александр Кокорин с мамой Светланой. Фото Instagram Instagram Светланы Кокориной. Фото Instagram
Александр Кокорин с мамой Светланой. Фото Instagram
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Светлана Кокорина, мама форварда Александра Кокорина, поделилась мнением о переходе сына в «Фиорентину».

«В далеком 2004 году, на крупом международном турнире ты собрал много призов, в том числе и «Приз зрительских симпатий», — написала она в Instagram. — Тебя очень достойно оценили, называли футбольным вундеркиндом, приглашали тогда переехать в Европу, но ты отказался. Как бы тогда сложилась твоя жизнь теперь уже не узнать. Сейчас я очень рада за тебя. Лучше поздно, чем никогда. Все должно получиться!»

Instagram Светланы Кокориной. Фото Instagram
Instagram Светланы Кокориной. Фото Instagram

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин 27 января официально стал игроком «Фиорентины».

29-летний форвард вчера прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Флоренции. В «Фиорентине» Кокорин взял 91-й номер.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 2 голевых паса в 10 матчах во всех турнирах.

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Материалы сюжета: Кокорин: из «Спартака» — в «Фиорентину»




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