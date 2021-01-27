Светлана Кокорина, мама форварда Александра Кокорина, поделилась мнением о переходе сына в «Фиорентину».

«В далеком 2004 году, на крупом международном турнире ты собрал много призов, в том числе и «Приз зрительских симпатий», — написала она в Instagram. — Тебя очень достойно оценили, называли футбольным вундеркиндом, приглашали тогда переехать в Европу, но ты отказался. Как бы тогда сложилась твоя жизнь теперь уже не узнать. Сейчас я очень рада за тебя. Лучше поздно, чем никогда. Все должно получиться!»

Instagram Светланы Кокориной. Фото Instagram

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин 27 января официально стал игроком «Фиорентины».

29-летний форвард вчера прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Флоренции. В «Фиорентине» Кокорин взял 91-й номер.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 2 голевых паса в 10 матчах во всех турнирах.