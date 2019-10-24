Франческа Коста, мама полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, раскритиковала экс-тренера римлян Фабио Капелло, сообщает Gazzetta dello Sport.

Тот на итальянском телевидении заявил следующее: «Эспозито, не иди, пожалуйста, по стопам Дзаньоло!». На что Коста ответила: «Фабио, иногда лучше заткнуться...»

В текущем сезоне 20-летний Дзаньоло провел на поле 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Себoстьяно Эспозито является нападающим «Интера».